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Ракурс
СБУ. Фото: Інформатор Київ

Газові схеми: шахраї намагалися «нагріти» Мінфін на 250 млн грн

10 лют 2020, 20:41
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Служба безпеки України стверджує, що спільно з керівництвом Міністерства фінансів запобігла спробі незаконного заволодіння державним природним газом, який знаходився у розпорядженні Мінфіну і призначався для потреб бюджетних підприємств.

Шахраї скористалися підробними документами, які нібито були підписані одним із заступників міністра фінансів, повідомляє прес-служба СБУ.

Дані документи надавали можливість шахраям скористатися інформаційною платформою АТ «Укртрансгаз» для протиправного заволодіння 43,6 млн куб. м природного газу.

За попередніми даними, у результаті даної операції державі мігло бути завдано шкоди в сумі близько 250 млн грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі заходи.

Джерело: Ракурс


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