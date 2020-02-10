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Ракурс
СБУ. Фото: Информатор Киев

Газовые схемы: мошенники пытались «нагреть» Минфин на 250 млн грн

10 фев 2020, 20:41
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Служба безопасности Украины утверждает, что совместно с руководством Министерства финансов предотвратила попытку незаконного завладения государственным природным газом, который находился в распоряжении Минфина и предназначался для нужд бюджетных предприятий.

Мошенники воспользовались поддельными документами, которые якобы были подписаны одним из заместителей министра финансов, сообщает пресс-служба СБУ.

Данные документы давали возможность мошенникам воспользоваться информационной платформой АО «Укртрансгаз» для противоправного завладения 43,6 млн куб. м природного газа.

По предварительным данным, в результате данной операции государству мог быть нанесен ущерб в сумме около 250 млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные мероприятия.

Источник: Ракурс


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