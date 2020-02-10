Газовые схемы: мошенники пытались «нагреть» Минфин на 250 млн грн

СБУ. Фото: Информатор Киев

https://racurs.ua/n133488-sbu-predotvratila-popytku-hischeniya-gosudarstvennogo-prirodnogo-gaza-na-250-mln-grn.html

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Служба безопасности Украины утверждает, что совместно с руководством Министерства финансов предотвратила попытку незаконного завладения государственным природным газом, который находился в распоряжении Минфина и предназначался для нужд бюджетных предприятий.

Мошенники воспользовались поддельными документами, которые якобы были подписаны одним из заместителей министра финансов, сообщает пресс-служба СБУ.

Данные документы давали возможность мошенникам воспользоваться информационной платформой АО «Укртрансгаз» для противоправного завладения 43,6 млн куб. м природного газа.

По предварительным данным, в результате данной операции государству мог быть нанесен ущерб в сумме около 250 млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные мероприятия.