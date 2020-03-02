СБУ блокировала сделку на Житомирском бронетанковом. Фото: EPA

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Незаконную схему по государственными средствами прекратили на госпредприятии «Житомирский бронетанковый завод», которое входит в структуру «Укроборонпрома».

Должностные лица завода весной 2019 года объявили тендер на закупку деталей на общую сумму свыше 1,5 млн грн. Конкурсные торги выиграла фирма из Киевской области. Правоохранители установили, что условия тендера были искусственно сформированы для победы заранее определенного частного предприятия. Об этом 2 марта сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оказалось, что к тендеру допустили только двух участников, обе фирмы имели признаки фиктивности. Установлено, что единственный конкурент фирмы-победителя связан с ним через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал. Правоохранители задокументировали, что цены на запчасти были завышены в 2,7−5 раз от закупочной стоимости.

Сертификаты на продукцию, по условиям тендера, также должны отвечать критерию производства в США. Зато, документы имеют признаки фальсификации — в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии. По заключению профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники, что передается Вооруженным силам Украины, — отметили в спецслужбе.

Предварительно установлено, что действия злоумышленников привели к неоправданному росту стоимости закупок на 750 тыс. грн. На заводе и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц тендерной сделки в Киевской области силовики провели обыски. Была изъята документация, печати, спецификации, касающиеся закупки и порядка использования деталей, компьютерная техника, а также почти 400 тыс. грн.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале Служба безопасности Украины совместно с руководством Министерства финансов предотвратила попытку незаконного завладения государственным природным газом, который находился в распоряжении Минфина и предназначался для потребностей бюджетных предприятий.