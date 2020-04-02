Эпидемия коронавируса: Пентагон ищет 100 тыс. мешков для тел гражданских — Bloomberg

https://racurs.ua/n136149-epidemiya-koronavirusa-pentagon-ischet-100-tys-meshkov-dlya-tel-grajdanskih-lic-smi.html

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Пентагон, на фоне ожиданий значительного роста смертности из-за эпидемии коронавируса, получил от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США запрос на 100 тыс. мешков для тел, известных под названием Human Remains Pouches. Обычно такие мешки распределяются по зонам боевых действий.

Эти мешки используются для хранения и транспортировки трупов, а также хранения их в моргах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что в настоящее время Пентагон пытается приобрести больше таких мешков, однако официального заказа производителям еще нет. Сначала их будут выдавать из имеющегося у ведомства запаса в 50 тыс. мешков.

Недавно Пентагон разместил два плавучих госпиталя в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, чтобы помочь ослабить нагрузку на региональные больницы из-за эпидемии.

США на данный момент являются лидером в печальном рейтинге стран с самым большим числом случаев коронавируса. Там уже зафиксированы более 215,6 тыс. инфицирований и более 5 тыс. смертей.

Напомним, количество людей, инфицированных коронавирусом в мире, приближается к миллиону.