Коронавирус: Россия оказала США «гуманитарную помощь» за деньги

Коронавирус. Фото: DW

https://racurs.ua/n136133-koronavirus-rossiya-okazala-gumanitarnuu-pomosch-ssha-za-dengi.html

Ракурс

Коронавирус является проблемой планетарного масштаба и лишь общими усилиями человечество сможет справиться с пандемией. Недавние заявления российских СМИ о том, что РФ оказала гуманитарную помощь США для борьбы с коронавирусом, оказались наглой ложью. В США сообщили, что российская «гуманитарная помощь» была приобретена американским правительством за деньги.

В частности, у России были приобретены медикаменты, аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Поставка необходимых препаратов и медицинского оборудования стала результатом договоренностей, которые были достигнуты между странами во время телефонного разговора 30 марта.

В Госдепартаменте США отметили, что договорились о сотрудничестве «Большой двадцатки» по противодействию распространению коронавируса еще на прошлой неделе.

Кроме того, в Вашингтоне уточнили, что США сами являются щедрым и надежным партнером кризисного реагирования и гуманитарной помощи во всем мире.

Напомним, что 30 марта российские СМИ сообщили о том, что Россия передала США гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Также посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ «протягивает руку помощи американскому народу. Это исторический момент и продолжение многовековой традиции». Однако Антонов почему-то не уточнил, что США заплатили за российскую «гуманитарную помощь».

Как ранее писал «Ракурс», Украина получила от правительства США медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 млн долл., которая будет направлена на борьбу с распространением коронавируса.