Коронавірус: Росія надала США «гуманітарну допомогу» за гроші

Коронавірус. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n136133-koronavirus-rosiya-nadala-ssha-gumanitarnu-dopomogu-za-groshi.html

Ракурс

Коронавірус є проблемою планетарного масштабу і лише спільними зусиллями людство зможе впоратися із пандемією. Недавні заяви російських ЗМІ про те, що РФ надала гуманітарну допомогу США для боротьби з коронавірусом, виявилися нахабною брехнею. У США повідомили, що російська «гуманітарна допомога» була придбана американським урядом за гроші.

Зокрема, у Росії були придбані медикаменти, апарати штучної вентиляції легенів і засоби індивідуального захисту, повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Поставка необхідних препаратів і медичного обладнання стала результатом домовленостей, які були досягнуті між країнами під час телефонної розмови 30 березня.

У Держдепартаменті США додали, що домовилися про співпрацю «Великої двадцятки» щодо протидії поширенню коронавірусу ще минулого тижня.

Крім того, у Вашингтоні уточнили, що США самі є щедрим і надійним партнером кризового реагування та гуманітарної допомоги в усьому світі.

Нагадаємо, що 30 березня російські ЗМІ повідомили про те, що Росія передала США гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом. Також посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що РФ «простягає руку допомоги американському народу. Це історичний момент і продовження багатовікової традиції». Однак Антонов чомусь не уточнив, що США заплатили за російську «гуманітарну допомогу».

Як раніше писав «Ракурс», Україна отримала від уряду США медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн дол., яка буде спрямована на боротьбу з поширенням коронавірусу.