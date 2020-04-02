Константин Кулик. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n136152-borba-s-korrupciey-vaks-zakryl-ugolovnoe-proizvodstvo-v-otnoshenii-eks-prokurora-ato-kulika.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине вызывает лишь горькие ухмылки на лицах простых граждан. Высший антикоррупционный суд Украины сегодня, 2 апреля 2020 года, вынес решение о закрытии уголовного производства в отношении бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика, который обвинялся в незаконном обогащении.

Первый заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подал в суде ходатайство о закрытии уголовного производства в отношении Кулика, сообщает Судебная власть Украины.

Данное ходатайство было подано в связи с признанием неконституционной ст. 368−2 УК Украины, которая предусматривала привлечение чиновника к ответственности. Данное решение было вынесено Конституционным судом Украины в феврале 2019 года.

В суде также был отменен арест имущества обвиняемого, который был наложен постановлением следственного судьи Соломенского районного суда.

Как известно, Кулика обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368−2 УК Украины (незаконное обогащение). По версии следствия, Кулик, будучи должностным лицом, приобрел недвижимость на сумму 2,86 млн грн. Законность приобретения Кулик подтвердить не смог.

Как ранее писал «Ракурс», Окружной административный суд Киева постановил выплатить Кулику 1 млн 149 тыс. грн невыплаченного заработка. Эта сумма является компенсацией за невыплаченную зарплату после увольнения Кулика в апреле 2017 года со службы в военной прокуратуре сил АТО.