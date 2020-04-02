Пожар в нацпарке. Фото: ГСЧС

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Масштабный пожар произошел вблизи Одессы, в Нижнеднестровском национальном природном парке. Возгорание было зафиксировано утром 1 апреля, однако в связи с отсутствием подъездных путей спасатели не смогли добраться до очага возгорания.

Возгорание было зафиксировано вблизи автодороги Одесса — Рени. Огонь охватил около 10 га земли. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

По словам спасателей, горела сухая трава. Вероятная причина возгорания — поджог. Сотрудники парка добавили, что пожар начался в ночь на 1 апреля. Сначала они пытались потушить его своими силами, но не смогли.

2 апреля было зафиксировано новое возгорание в Нижнеднестровском национальном природном парке. Также горела сухая растительность, пожар охватил 6 га. Из-за отсутствия путей подъезда спасатели не смогли потушить возгорание, но через несколько часов оно потухло самостоятельно.

Сотрудники национального природного парка написали в Facebook, что пожар выжег уникальные плавни и разрушил гнезда многочисленных птиц, которые сейчас высиживают птенцов.

Напомним, ранее пожар произошел в селе Ленковцы Кельменецкого района Черновицкой области. Сгорел жилой дом. В результате пожара погибли трое малолетних детей и их мать.