Коронавірус на Херсонщині забрав життя медсестри, у Києві 10 бригад швидкої на самоізоляції (ВІДЕО)

Коронавірус на Херсонщині забрав життя медсестри, у Києві 10 бригад швидкої на самоізоляції

https://racurs.ua/ua/n136155-koronavirus-na-hersonschyni-zabrav-jyttya-medsestry-u-kyievi-10-brygad-shvydkoyi.html

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Коронавірус на Херсонщині у місті Олешки забрав життя медсестрі та змусив колег жінки перебувати на самоізоляції. Про це на сьогоднішньому брифінгу заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Три випадки підтверджено Херсонським обласним лабораторним центром. Це випадки, які ми впродовж минулої доби виявили у місті Олешки, у селі Малі Копані та у місті Херсон. На жаль, маємо перший летальний випадок — жінка в Олешках померла, це медичний працівник, — розповів Гусєв.

Наразі 100 медпрацівників, які працювали в одному колективі з померлою і контактували з нею, перебувають на самоізоляції. Окрім цього, влада вирішує питання роботи медзакладу й не виключає можливості переведення туди медперсоналу з інших лікарень.

Мине два тижні, у разі, якщо все буде нормально, медики Олешківської лікарні повернуться до роботи, — повідомив чиновник.

Раніше ЗМІ Херсону з посиланням на депутата Херсонської обласної ради Сергія Рибалки повідомили про перший випадок зараження коронавірусом в регіоні — захворіла матушка, яка напередодні була в неділю в церкві разом з іншими людьми. У самому Херсоні вже почали встановлювати блок-пости задля посилення карантину.

Окрім цього, у Києві вже понад 10 бригад екстреної медичної допомоги пішли на самоізоляцію через контакт з хворими на коронавірусну інфекцію. В день у столиці загалом надходить 50−60 викликів з підозрою на COVID-19. Про це телеграм-каналу «PavlovskyNEWS» повідомила голова профспілки Центру екстреної медичної допомоги Києва Наталія Стахова.

За її словами, до карантину в місті діяло 170 бригад екстреної медичної допомоги і ця кількість більш ніж удвічі менша за необхідну для населення Києва.

Повинна бути одна бригада на 10 тис. жителів. Якщо порахувати по електронній оцінці населення, то у нас повинно бути 370 бригад, а за фактом до карантину було лише 170, — розповіла Стахова.

Вона стверджує, що захисні засоби, які видають медикам, не відповідає стандартам ВООЗ і у них їм доводиться виїжджати на 50−60 викликів з підозрою на коронавірус та ще додатково на близько 200 викликів пацієнтів, хворих на ГРВІ.

Нагадаємо, коронавірусом в Україні станом на 2 квітня інфіковані 804 особи. Проте реальна кількість хворих може бути значно більшою, адже в Україні один із найнижчих показників у світі за кількістю зроблених тестів на коронавірус.