Продукти харчування. Фото: konkurent.ua

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Подорожчання продуктів в Україні розпочалося після запровадження коронавірусного карантину.

На Банковій проблем зі зростанням цін в Україні не бачать. В Офісі президента заявляють, що в Україні немає проблем із забезпеченням продуктами харчування. Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє прес-служба глави держави.

Невелике підняття цін відбувається на деякі імпортні продукти через зростання їхньої вартості на світових ринках, — заявляють в ОПУ.

Крім того, по завершенню наради керівництво держави дійшло висновку, що потрібно провести переговори з власниками та керівниками автозаправних станцій задля зниження цін на пальне, які останнім часом зросли на кілька гривень.

Як пише видання znaj.ua із посиланням на голову Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, з 1 квітня ціни на деякі продукти почали поступово зменшуватися після подорожчання з початку запровадження карантину. За його словами, саме цей тиждень буде вирішальним для стабілізації цін на продукти харчування.

Якщо зараз всі, хто долучився до справи, не зможуть призупинити подорожчання продуктів, де не має економічної складової зростання вартості, то наступного тижня необхідно буде застосувати жорсткі обмежувальні заходи, або визнати поразку. Також пролунала заява мережі АТБ про те, що вони знижують власну націнку на соціальні продукти заради пом’якшення ситуації. Це добрий крок, який говорить про спільну відповідальність бізнесу та держави перед українцями, — зазначив він.

За інформацією порталу Minfin, поточні середні ціни на продукти у супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus наступні:

Нагадаємо, в Києві через коронавірусний карантин подорожчали продукти. Київське обласне відділення Антимонопольного комітету відкрило провадження проти постачальників продуктів і мереж супермаркетів, які підняли ціни на товари. Провадження розпочато проти таких мереж супермаркетів: NOVUS, «Ашан», METRO Cash&Carry Ukraine, «Сільпо», BILLA, «АТБ-Маркет», VARUS, «Еко-маркет», «Велика кишеня», «Велмарт».