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Зростання цін і брехливі етикетки антисептиків: АМКУ погрожує бізнесу штрафами у розмірі до 5% доходу, фото — Покровск

Зростання цін і брехливі етикетки антисептиків: АМКУ погрожує бізнесу штрафами у розмірі до 5% доходу (ВІДЕО)

3 кві 2020, 14:40
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Зростання цін на товари першої необхідності та медикаменти, а також вказування неправдивих властивостей на етикетках антисептиків і дезінфікуючих засобів може дорого обійтися бізнесу. Штрафи можуть сягнути 5% доходу за минулий рік.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) застеріг виробників від поширення неправдивої і неточної інформації про антисептики і дезінфікуючи засоби. Йдеться про інформацію щодо властивості спреїв, розчинів і гелів про їхню здатність знищувати віруси, у тому числі й COVID-19, з метою приваблення споживачів.

В АМКУ оманливою інформацією назвали таку, що на упаковках, етикетках чи в рекламі стимулює придбати товар з використанням слів, похідних від «коронавірус» або COVID, а також з використанням інформації щодо здатності товару впливати на віруси.

В комітеті також застерегли, що оманливою може бути й інформація про неіснуючі насправді властивості засобу, відсутність або недостатня кількість діючої речовини у складі медикаменту.

АМКУ попередив, що у законі «Про захист від недобросовісної конкуренції» йдеться про накладення штрафів у розмірі до 5% доходу компанії за попередній рік.

Крім того, в АМКУ обіцяли перевірити найбільші торговельні мережі, виробників продуктів, а також аптечні мережі та постачальників медичних масок на порушення законодавства. Про це повідомив голова київського обласного територіального відділення Олексій Хмельницький.

З початку наступного тижня тервідділення співставить заяви керівників великих торговельних мереж і постачальників щодо причин подорожчання товарів.

Є ознаки картельної змови, але точніше можна буде сказати після аналізу відповідної інформації. Щодо мереж аптек, щодо постачальників і виробників медичних масок нашим відділенням теж відкрито справу, — заявив Хмельницький.

Джерело: Ракурс


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