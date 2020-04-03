Зростання цін і брехливі етикетки антисептиків: АМКУ погрожує бізнесу штрафами у розмірі до 5% доходу, фото — Покровск

https://racurs.ua/ua/n136200-zrostannya-cin-i-brehlyvi-etyketky-antyseptykiv-amku-pogrojuie-biznesu-shtrafamy-u-rozmiri-do-5.html

Ракурс

Зростання цін на товари першої необхідності та медикаменти, а також вказування неправдивих властивостей на етикетках антисептиків і дезінфікуючих засобів може дорого обійтися бізнесу. Штрафи можуть сягнути 5% доходу за минулий рік.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) застеріг виробників від поширення неправдивої і неточної інформації про антисептики і дезінфікуючи засоби. Йдеться про інформацію щодо властивості спреїв, розчинів і гелів про їхню здатність знищувати віруси, у тому числі й COVID-19, з метою приваблення споживачів.

В АМКУ оманливою інформацією назвали таку, що на упаковках, етикетках чи в рекламі стимулює придбати товар з використанням слів, похідних від «коронавірус» або COVID, а також з використанням інформації щодо здатності товару впливати на віруси.

В комітеті також застерегли, що оманливою може бути й інформація про неіснуючі насправді властивості засобу, відсутність або недостатня кількість діючої речовини у складі медикаменту.

АМКУ попередив, що у законі «Про захист від недобросовісної конкуренції» йдеться про накладення штрафів у розмірі до 5% доходу компанії за попередній рік.

Крім того, в АМКУ обіцяли перевірити найбільші торговельні мережі, виробників продуктів, а також аптечні мережі та постачальників медичних масок на порушення законодавства. Про це повідомив голова київського обласного територіального відділення Олексій Хмельницький.

З початку наступного тижня тервідділення співставить заяви керівників великих торговельних мереж і постачальників щодо причин подорожчання товарів.