Давид Арахамія, фото: «Інтерфакс-Україна»

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До законопроекту № 2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» подано вже понад 5 тис. правок.

Про це голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє агентство «Укрінформ».

Арахамія зазначив, що ця кількість правок вже більша, ніж було подано до законопроекту про запровадження в Україні ринку сільськогосподарських земель, до котрого подали 4 тис. 18 правок, що призвело до понад місяця його розгляду у парламенті.

І ця кількість ще може зрости, оскільки народні депутати та фракції можуть подавати правки до кінця тижня.

Тобто, я не виключаю варіант, коли буде 10 тис. правок у цей законопроект, — наголосив лідер «Слуги народу».

За його словами, існує три сценарії розвитку ситуації:

домовлятися з авторами поправок, щоб вони їх відкликали;

внести до Ради лише таблицю, яка ухвалена комітетом, і не розглядати правки в залі, керуючись ст. 119 регламенту;

ухвалювати правки впродовж тривалого часу, як це було у випадку із законопроектом щодо ринку землі.

Арахамія зазначив, що вважає перший сценарій малоймовірним.

Крім того, він підтвердив, що на народних депутатів, не лише зі «Слуги народу», намагаються впливати, щоб вони не підтримували цей законопроект, зокрема, шляхом залякувань чи підкупу.

Також інформацію про тисячі правок до законопроекту № 2571-д підтвердив у своєму Telegram-каналі інший депутат зі «Слуги народу» Олександр Качура.

Потрібно було голосувати цей законопроект за основу і в цілому одним днем. ЄС і «Голос» готові були дати голоси, — вважає народний обранець.

Нагадаємо, в першому читанні законопроект № 2571-д Верховна Рада підтримала під час позачергового засідання 30 березня голосами 267 народних обранців. Також було вдвічі скорочено підготовку закону до другого читання.