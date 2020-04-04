Ігор Уманський, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n136231-eks-ministr-finansiv-umanskyy-schomisyachni-vtraty-budjetu-cherez-shemy-z-podatkamy-syagaut-10.html

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Ігор Уманський, колишній міністр фінансів із уряду Дениса Шмигаля, уточнив свою нещодавню заяву про те, що бюджет втрачає щомісяця 5 млрд грн через схеми з податком на додану вартість (ПДВ).

За його словами, це середній показник втрат за місяць, який стосується лише ПДВ, загальні втрати бюджету вдвічі вищі. Про це екс-міністр завив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Мова йде про близько 10 млрд грн у місяць усереднено втрат доходів держбюджету, — наголосив Уманський.

Він зазначив, що для того, щоб «оптимізувати» ПДВ на суму в 5 млрд грн, сам об'єм задіяних у цьому фінансових операцій має бути в рази більшим.

І це — «відхід» від оподаткування по прибутку 2−3 млрд грн, — зазначив екс-міністр.

Також, за словами Уманського, ще 2−3 млрд грн припадає на «ігри» з податковим боргом (його «надування», оспорювання та списання).

Щодо контрабанди, то, за словами Уманського, вона або частково замкнута на ці схеми, або просто представляє собою виключно операції з готівкою, які без доступу до баз даних порахувати наразі не можливо.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю одному з українських ЗМІ Уманський заявив, що у зв’язку із втратами бюджету через схеми з ПДВ вимагав звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова та голови податкової служби Сергія Верланова.