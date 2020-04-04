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Ракурс
Игорь Уманский, фото: «24 канал»

Экс-министр финансов Уманский: ежемесячные потери бюджета из-за схем с налогами достигают 10 млрд грн

4 апр 2020, 08:29
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Игорь Уманский, бывший министр финансов из правительства Дениса Шмыгаля, уточнил свое недавнее заявление о том, что бюджет теряет ежемесячно 5 млрд грн из-за схем с налогом на добавленную стоимость (НДС).

По его словам, это средний показатель потерь за месяц, который касается только НДС, общие потери бюджета вдвое выше. Об этом экс-министр завил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Речь идет об около 10 млрд грн в месяц усредненно потерь доходов госбюджета, — подчеркнул Уманский.

Он отметил, что для того, чтобы «оптимизировать» НДС на сумму в 5 млрд грн, сам объем задействованных в этом финансовых операций должен быть в разы больше.

И это — «уход» от налогообложения по прибыли 2−3 млрд грн, — отметил экс-министр.

Также, по словам Уманского, еще 2−3 млрд грн приходится «игры» с налоговым долгом (его «надувание», оспаривание и списание).

Что касается контрабанды, то, по словам Уманского, она или частично замкнута на эти схемы, или просто представляет собой исключительно операции с наличностью, которые без доступа к базам данных посчитать пока невозможно.

Напомним, недавно в интервью одному из украинских СМИ Уманский заявил, что в связи с потерями бюджета из-за схем с НДС требовал увольнения главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главы налоговой службы Сергея Верланова.

Источник: Ракурс


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