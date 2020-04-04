«ПриватБанк» подав новий позов проти Коломойського і Боголюбова на суму 5,5 млрд доларів

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n136230-pryvatbank-podav-novyy-pozov-proty-kolomoyskogo-i-bogolubova-na-sumu-5-5-mlrd-dolariv.html

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«ПриватБанк» подав на Кіпрі новий позов проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Сума позову складає 5,5 млрд дол.

Про це повідомив член наглядової ради «ПриватБанку» Роман Сульжик в ефірі передачі «Свобода слова Савіка Шустера».

Сульжик стверджує, що на Кіпрі проводилися великі фінансові операції з виведення грошей із «ПриватБанку», в яких також був замішаний один з колишніх членів правління банку Тимур Новіков. Крім цього, в шахрайській схемі були задіяні дві компанії на Кіпрі.

Сульжик уточнив, що позов банку стосується двох серій транзакцій, які, були незаконно здійснені в період між 2013 роком і 2016 роком за вказівкою його колишніх власників і за сприяння інших відповідачів. Дані операції передбачали сплату величезних сум за кредитними договорами компаніям, які належали або контролювалися Коломойським і Боголюбовим. У «ПриватБанку» вважають, що кредитні договори були фіктивними і жоден із них фактично не був погашений.

У «Приватбанку» стверджують, що такі угоди включали схему, по якій 2,34 млрд дол. були спрямовані кіпрській компанії Duxton Holdings Limited, яка пов’язана з колишніми власниками банку, шляхом перерахування траншами по 30 млн дол. на протязі чотирьох місяців у 2013 році.