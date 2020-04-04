«ПриватБанк» подал новый иск против Коломойского и Боголюбова на сумму 5,5 млрд долларов

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n136230-priatbank-podal-novyy-isk-protiv-kolomoyskogo-i-bogolubova-na-summu-5-5-mlrd-dollarov.html

Ракурс

«ПриватБанк» подал на Кипре новый иск против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Сумма иска составляет 5,5 млрд долл.

Об этом сообщил член наблюдательного совета «ПриватБанка» Роман Сульжик в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Сульжик утверждает, что на Кипре проводились крупные финансовые операции по выводу денег из «ПриватБанка», в которых также был замешан один из бывших членов правления банка Тимур Новиков. Кроме этого, в мошеннической схеме были задействованы две компании на Кипре.

Сульжик уточнил, что иск банка касается двух серий транзакций, которые, были незаконно осуществлены в период между 2013 годом и 2016 годом по указанию его бывших владельцев и при содействии других ответчиков. Данные операции предусматривали уплату огромных сумм по кредитным договорам компаниям, которые принадлежали или контролировались Коломойским и Боголюбовым. В «ПриватБанке» считают, что кредитные договоры были фиктивными и ни один из них фактически погашен не был.

В «ПриватБанке» утверждают, что такие соглашения включали схему, по которой 2,34 млрд долл. были направлены кипрской компании Duxton Holdings Limited, которая связана с бывшими владельцами банка, путем перечисления траншами по 30 млн долл. в течение четырех месяцев в 2013 году.