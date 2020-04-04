Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус очень тяжело диагностировать. Лишь с помощью ПЦР-тестов можно с высокой степенью вероятности обнаружить COVID-19. В Украине сейчас ощущается острая нехватка тестов, но вскоре ситуация должна измениться к лучшему. В Украине заказали производство двух млн ПЦР-тестов на коронавирус.

Со следующей недели ежедневно на украинских предприятиях будет выпускаться от двух до семи тыс. ПЦР-тестов, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в передаче «Свобода слова Савика Шустера».

По словам чиновника, производство тестов уже стартовало. Тимошенко утверждает, что ПЦР-тесты отечественного производства уже проверили, к их работе нет претензий.

Кроме того, Тимошенко уточнил, что украинские ПЦР-тесты намного дешевле иностранных аналогов.

Как ранее писал «Ракурс», во Всемирной организации здравоохранения считают, что одним из главных условий преодоления коронавирусной пандемии является тестирование. Чем больше будут выявлять больных, тем больше будет возможности их изолировать, а это поможет предотвратить распространение коронавируса.