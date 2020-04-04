Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136229-v-ukrayini-schodnya-budut-vyroblyaty-do-7-tys-plr-testiv-na-koronavirus-ofis-prezydenta.html

Ракурс

Коронавірус дуже важко діагностувати. Лише за допомогою ПЛР-тестів можна з високим ступенем ймовірності виявити COVID-19. В Україні зараз відчувається гостра нестача тестів, але незабаром ситуація повинна змінитися на краще. В Україні замовили виробництво двох млн ПЛР-тестів на коронавірус.

З наступного тижня щодня на українських підприємствах буде випускатися від двох до семи тис. ПЛР-тестів, заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в передачі «Свобода слова Савіка Шустера».

За словами чиновника, виробництво тестів вже стартувало. Тимошенко стверджує, що ПЛР-тести вітчизняного виробництва вже перевірили, до їхньої роботи немає претензій.

Крім того, Тимошенко уточнив, що українські ПЛР-тести значно дешевші за іноземні аналоги.

Як раніше писав «Ракурс», у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що однією із головних умов подолання коронавірусної пандемії є тестування. Чим більше будуть виявляти хворих, тим більше буде можливості їх ізолювати, а це допоможе запобігти поширенню коронавірусу.