Давид Арахамия, фото: «Интерфакс-Украина»

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К законопроекту № 2571-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» поданы уже более 5 тыс. поправок.

Об этом глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает агентство «Укринформ».

Арахамия отметил, что это количество поправок уже больше, чем было подано в законопроект о введении в Украине рынка сельскохозяйственных земель, к которому подали 4 тыс. 18 поправок, что привело к более чем месяцу его рассмотрения в парламенте.

И это количество еще может возрасти, поскольку народные депутаты и фракции могут подавать поправки до конца недели.

То есть, я не исключаю вариант, когда будет 10 тыс. правок к этому законопроекту, — отметил лидер «Слуги народа».

По его словам, существует три сценария развития ситуации:

договариваться с авторами поправок, чтобы они их отозвали;

внести в Раду только таблицу, которая принята комитетом, и не рассматривать поправки в зале, руководствуясь ст. 119 регламента;

принимать поправки в течение длительного времени, как это было в случае с законопроектом о рынке земли.

Арахамия отметил, что считает первый сценарий маловероятным.

Кроме того, он подтвердил, что на народных депутатов, не только из «Слуги народа», пытаются влиять, чтобы они не поддерживали этот законопроект, в частности, путем запугивания или подкупа.

Также информацию о тысячах поправок к законопроекту № 2571-д подтвердил в своем Telegram-канале другой депутат из «Слуги народа» Александр Качура.

Нужно было голосовать этот законопроект за основу и в целом одним днем. ЕС и «Голос» готовы были дать голоса, — считает народный избранник.

Напомним, в первом чтении законопроект № 2571-д Верховная Рада поддержала во время внеочередного заседания 30 марта голосами 267 народных избранников. Также была вдвое сокращена подготовка закона ко второму чтению.