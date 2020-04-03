Боротьба з коронавірусом: Зеленський підписав указ про спрямування українських медиків до Італіїhttps://racurs.ua/ua/n136218-borotba-z-koronavirusom-zelenskyy-pidpysav-ukaz-pro-spryamuvannya-ukrayinskyh-medykiv-do-italiyi.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії, котра є європейським осередком епідемії коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.
Цей документ передбачає, що до Італії вирушить бригада українських медиків для допомоги в боротьбі з коронавірусом та обміну досвідом. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зазначається, що, на думку Зеленського, українські медики зможуть отримати в Італії «неоціненний досвід», з яким повернуться на батьківщину вже під час піку епідемії коронавірусу в Україні.
Цей досвід не можна нічим замінити, — переконаний Зеленський. — За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії.
Частину лікарів, які увійдуть до цієї бригади, визначить Міністерство охорони здоров’я, інших — Міністерством внутрішніх справ.
Україна забезпечить для них оплату та захист, а Італія — проживання та харчування.
Крім того, на наступний тиждень запланована поставка Україною до Італії медичного спирту.
Нагадаємо, в Україні посилюються карантинні заходи, запроваджені у зв’язку із епідемією коронавірусу. Зокрема, з 6 квітня буде заборонено пересуватися вулицями більш ніж по дві особи.