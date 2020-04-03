Владимир Зеленский (в центре), фото: Офис президента

https://racurs.ua/n136218-borba-s-koronavirusom-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-napravlenii-ukrainskih-medikov-v-italiu.html

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которая является европейским центром эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Этот документ предусматривает, что в Италию отправится бригада украинских медиков для помощи в борьбе с коронавирусом и обмена опытом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что, по мнению Зеленского, украинские медики смогут получить в Италии «бесценный опыт», с которым вернутся на родину уже во время пика эпидемии коронавируса в Украине.

Этот опыт нельзя ничем заменить, — убежден Зеленский. — За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии.

Часть врачей, которые войдут в эту бригаду, определит Министерство здравоохранения, других — Министерством внутренних дел.

Украина обеспечит для них оплату и защиту, а Италия — проживание и питание.

Кроме того, на следующей неделе запланирована поставка Украиной в Италию медицинского спирта.

Напомним, в Украине усиливаются карантинные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В частности, с 6 апреля будет запрещено передвигаться по улицам более чем по два человека.