Карантин в Украине ужесточают: в областях вводят ограничение на въезд и выезд

Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136217-karantin-v-ukraine-ujestochaut-v-oblastyah-vvodyat-ogranichenie-na-vezd-i-vyezd.html

Ракурс

Карантин в Украине продлили, но в правительстве считают, что этих мер не достаточно. Карантинные меры ужесточаются, потому что в стране ежедневно растет количество зараженных коронавирусом. Кабинет министров обязал областные государственные администрации, а также Киевскую городскую государственную администрацию создать контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах с территорий областей и установить особый режим пропуска граждан.

Для работы данных КПП можно привлекать в установленном порядке сотрудников Министерства внутренних дел, военнослужащих, работников и транспортные средства предприятий и организаций независимо от формы собственности. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 255, сообщает Правительственный портал.

Кабмин поручил установить особый режим на въездах и выездах с территории областей граждан и транспортных средств, а также организовать мониторинг состояния здоровья граждан с помощью температурного скрининга. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, что перемещение между областями будет ограничено.

Кроме того, ОГА должны обеспечить обустройство специализированных учреждений для организации обсервации (изоляции) граждан. Также необходимо решить вопросы, связанные с организацией питания и транспортировки к местам обсервации лиц, в том числе от пунктов пропуска через государственную границу или контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее.

ОГА также должны организовать проведение дезинфекционных мероприятий в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, зданиях и сооружениях.

В случае необходимости ОГА должны обеспечить отзыв с очной формы обучения на заочную врачей-интернов для привлечения их к оказанию медицинской помощи больным.

Правительство также поручило ОГА принять дополнительные меры по выявлению и обслуживанию одиноких граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью и лиц на самоизоляции.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин запретил посещать учреждения и заведения, предоставляющие паллиативную помощь или социальную защиту, в которых временно или постоянно проживают или находятся дети, престарелые граждане, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица со стойкими интеллектуальными или психическими нарушениями.