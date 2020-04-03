Карантин в Украине: правительство обязало магазины, банки и аптеки выдавать маски посетителям

В Украине продолжается карантин, введенный в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2

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Защитные маски или респираторы, а также защиту для глаз будут обязаны выдавать посетителям аптеки, финансовые учреждения, магазины и другие соответствующие учреждения, деятельность которых на время карантина разрешена.

Кроме того, эти учреждения должны обеспечить такими средствами и своих сотрудников. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина постановлении правительства № 255 от 2 апреля, которое вносит изменения в постановление № 211, регулирующие связанные с карантином ограничения.

Также эти ограничения касаются организаций, осуществляющих торговую деятельность и деятельность по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов.

Находиться в помещениях соответствующих заведений посетители смогут только при условии обеспечения площади по 10 кв. м на одного человека, а также соблюдения других санитарных и противоэпидемических мероприятий, отмечается в тексте постановления.

Украинцам с 6 марта будет запрещено находиться в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, таких как респираторы или маски.

Напомним, украинцам с 6 апреля также запретят передвигаться по улицам более чем по два человека.