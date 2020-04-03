Карантин в Україні: уряд зобов’язав магазини, банки та аптеки видавати маски відвідувачам

В Україні триває карантин, запроваджений у зв’язку зі спалахом коронавірусу SARS-CoV-2

https://racurs.ua/ua/n136215-karantyn-v-ukrayini-uryad-zobov-yazav-magazyny-banky-ta-apteky-vydavaty-masky-vidviduvachamy.html

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Захисні маски або респіратори, а також захист для очей будуть зобов’язані видавати відвідувачам аптеки, фінансові установи, магазини та інші відповідні заклади, діяльність яких на час карантину дозволена.

Крім того, ці заклади мають забезпечити такими засобами і своїх співробітників. Про це йдеться у опублікованій на сайті Кабміну постанові уряду № 255 від 2 квітня, котра вносить зміни до постанови № 211, яка регулює пов’язані із карантином обмеження.

Також ці обмеження стосуються організацій, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

Перебувати у приміщеннях відповідних закладів відвідувачі зможуть лише за умови забезпечення площі по 10 кв. м на одну особу, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів, наголошується в тексті постанови.

Загалом українцям із 6 березня буде заборонено перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, таких як респіратори чи маски.

Нагадаємо, українцям із 6 квітня також заборонять пересуватися вулицями більш ніж по дві особи.