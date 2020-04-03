Карантин в Україні продовжили і посилили: заборонено відвідувати школи-інтернати та будинки пристарілих. Фото: Світ новин

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Ракурс

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, але крім цього уряд вирішив посилити обмеження. До кінця карантину заборонено відвідувати паліативні установи та заклади соціального захисту, в яких проживають діти, старі люди і особи з інвалідністю.

Кабмін прийняв 2 квітня відповідну постанову № 255, повідомляє Урядовий портал.

У документі зазначено, що тепер заборонені відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу або соціальний захист, у яких тимчасово або постійно проживають або перебувають діти, громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю та особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями.

Також заборонено відвідувати установи, які надають соціальні послуги сім’ям або особам у складних життєвих обставинах. Винятки передбачені для установ, які надають послуги екстрено (кризово).

Крім того, заборонено відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, а також пунктів тимчасового розміщення біженців. Винятки передбачені для осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають у зазначених пунктах.

Як раніше писав «Ракурс», одеський підприємець подав позов до Окружного адміністративного суду Києва про те, що введений Кабміном карантин в Україні порушує конституційне право українців на ведення підприємницької діяльності.