Карантин незаконний: підприємець з Одещини оскаржив в ОАСК урядове рішення, фото — Ubr.ua

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Карантин в Україні незаконний. Так вважає підприємець з Одеської області, який подав позов до Окружного адмінсуду Києва (ОАСК).

У ньому йдеться про те, що постанова Кабінету міністрів України № 211 від 11 березня «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» порушує конституційне право особи на здійснення підприємницької діяльності, повідомляє «Судова влада».

Позов стосується обмеження роботи закладів харчування та розважальних центрів до 24 квітня, оскільки урядове рішення забороняє бізнесу приймати відвідувачів в закладах харчування, торговельно-розважальних центрах і фітнес-центрах.

Наразі в ОАСК вирішують, чи відкриватимуть провадження в цій адміністративній справі.

Нагадаємо, що уряд у декілька етапів запроваджував усе більш жорсткіші заходи щодо карантину.

Сьогодні нові обмеження передбачили заборону пересування вулицями більше ніж по дві особи, крім випадків супроводу дітей. Уряд закликає утриматися від шашликів, від прогулянок парками, від масових місць відпочинку на найближчі декілька тижнів. Для всіх осіб, які прибуватимуть в Україну, буде запроваджена обов’язкова обсервація терміном на 14 діб. Всі без виключення будуть зобов’язані носити маски та дотримуватися карантину. Для старших людей, студентів та школярів карантин може бути продовжений.

Цієї ночі перекрили дороги, що ведуть у Чернівецьку область.