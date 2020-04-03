Росія окупувала Крим у 2014 році, фото: Gazeta.ua

https://racurs.ua/ua/n136206-new-york-times-znovu-opublikuvala-kartu-ukrayiny-bez-krymu.html

Ракурс

Газета New York Times знову зобразила тимчасово окупований Крим нібито територією Росії.

Цього разу це сталося на опублікованій на сайті видання глобальній карті, котра показує поширення світом коронавірусу SARS-CoV-2.

На цій карті Крим зафарбований тим же кольором, що й Росія.

Якщо підвести до зображення країни курсор мишки, на карті додатково виділяються кордони цієї держави. Таким чином, можна переконатися, що автори карти не вважають Крим частиною України чи якимось окремим суб'єктом, а саме частиною Росії.

Восени минулого року видання вже зображало Україну без Криму.

Тоді після звернення українського посольства помилку було виправлено — Крим розфарбували в колір України, але відділили від решти території нашої держави пунктирною лінією. Так Крим зображений на іншій карті щодо коронавірусу, розміщеній на сайті New York Times.

Нагадаємо, торік у Києві в мережі гіпермаркетів виявили щоденники, у яких карта України була зображена без Криму.