Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Росія окупувала Крим у 2014 році, фото: Gazeta.ua

New York Times знову опублікувала карту України без Криму

3 кві 2020, 15:44
999

Газета New York Times знову зобразила тимчасово окупований Крим нібито територією Росії.

Цього разу це сталося на опублікованій на сайті видання глобальній карті, котра показує поширення світом коронавірусу SARS-CoV-2.

На цій карті Крим зафарбований тим же кольором, що й Росія.

Якщо підвести до зображення країни курсор мишки, на карті додатково виділяються кордони цієї держави. Таким чином, можна переконатися, що автори карти не вважають Крим частиною України чи якимось окремим суб'єктом, а саме частиною Росії.

Восени минулого року видання вже зображало Україну без Криму.

Тоді після звернення українського посольства помилку було виправлено — Крим розфарбували в колір України, але відділили від решти території нашої держави пунктирною лінією. Так Крим зображений на іншій карті щодо коронавірусу, розміщеній на сайті New York Times.

Нагадаємо, торік у Києві в мережі гіпермаркетів виявили щоденники, у яких карта України була зображена без Криму.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше