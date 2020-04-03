New York Times знову опублікувала карту України без Кримуhttps://racurs.ua/ua/n136206-new-york-times-znovu-opublikuvala-kartu-ukrayiny-bez-krymu.htmlРакурс
Газета New York Times знову зобразила тимчасово окупований Крим нібито територією Росії.
Цього разу це сталося на опублікованій на сайті видання глобальній карті, котра показує поширення світом коронавірусу SARS-CoV-2.
На цій карті Крим зафарбований тим же кольором, що й Росія.
Якщо підвести до зображення країни курсор мишки, на карті додатково виділяються кордони цієї держави. Таким чином, можна переконатися, що автори карти не вважають Крим частиною України чи якимось окремим суб'єктом, а саме частиною Росії.
Восени минулого року видання вже зображало Україну без Криму.
Тоді після звернення українського посольства помилку було виправлено — Крим розфарбували в колір України, але відділили від решти території нашої держави пунктирною лінією. Так Крим зображений на іншій карті щодо коронавірусу, розміщеній на сайті New York Times.
Нагадаємо, торік у Києві в мережі гіпермаркетів виявили щоденники, у яких карта України була зображена без Криму.