Россия оккупировала Крым в 2014 году, фото: Gazeta.ua

https://racurs.ua/n136206-new-york-times-snova-opublikovala-kartu-ukrainy-bez-kryma.html

Ракурс

Газета New York Times снова изобразила временно оккупированный Крым якобы территорией России.

На этот раз это произошло на опубликованной на сайте издания глобальной карте, которая показывает распространение по миру коронавируса SARS-CoV-2.

На этой карте Крым закрашен тем же цветом, что и Россия.

Если подвести к изображению страны курсор мышки, на карте дополнительно выделяются границы этого государства. Таким образом, можно убедиться, что авторы карты не считают Крым частью Украины или каким-то отдельным субъектом, а именно частью России.

Осенью прошлого года издание уже изображало Украину без Крыма.

Тогда после обращения украинского посольства ошибка была исправлена — Крым раскрасили в цвет Украины, но отделили от остальной территории нашего государства пунктирной линией. Так Крым изображен на другой карте о коронавирусе, размещенной на сайте New York Times.

Напомним, в прошлом году в Киеве в сети гипермаркетов обнаружили дневники, в которых карта Украины была изображена без Крыма.