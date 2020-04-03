Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136205-koronavirus-v-ukraine-v-vinnice-inficirovany-43-cheloveka-pochti-polovina-mediki-video.html

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 в Винницкой области подхватил 61 человек. Среди больных — шесть детей.

Больше всего случаев зафиксировали в Виннице, в городе заболели уже 43 человека. Из этого числа 20 человек являются медицинскими работниками. Роддом № 2 и хирургический корпус Подольского онкологического центра закрыты на карантин. Об этом 3 апреля во время онлайн-брифинга в Facebook заявил мэр Сергей Моргунов.

На сегодняшний день в Виннице коронавирусом заболели 43 жителя, 20 из них — это медицинские работники из роддома № 2, Подольского онкологического центра и один человек из стоматологической поликлиники, который контактировал с больным. Двенадцать человек не были за границей, а это свидетельствует о распространении коронавирусной инфекции непосредственно в городе. Возраст инфицированных от 5 до 73 лет, — говорится в видео.

Стационарное лечение проходят 18 человек: большинство находится в инфекционном отделении, один ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Моргунов добавил, что в местном онкологическом центре обследовали 109 контактных лиц, в том числе 84 сотрудников и 13 пациентов с возможной первичной зоны контакта. Коронавирус обнаружили у семи человек — четырех врачей, двух медицинских сестер и одной санитарки. Все больные находятся под наблюдением семейных врачей. Болезнь у них протекает в легкой форме.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2 добрался до военнослужащих Вооруженных сил Украины. В армии уже зафиксировали два случая инфицирования.