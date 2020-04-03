Дело Зайцевой и Дронова: Верховный суд оставил приговор без изменений, фигуранты пробудут за решеткой 10 лет, фото — Суспильне

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Дело о ДТП на Сумской в ​​Харькове получило очередной приговор. На этот раз свое слово сказал Верховный суд.

Сегодня он не удовлетворил кассационные жалобы ранее осужденных за совершение смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Они продолжат отбывать 10-летнее наказание в исправительном центре и колонии, сообщается в трансляции заседания суда, которое из-за карантина проходило в режиме видеотрансляции.

Приговор Киевского райсуда города Харькова оставить без изменения, — сказал председательствующий судья.

Напомним, что Дронов просил назначить новое рассмотрение дела. Зайцевой и ее адвокатов в зале не было, они заранее подали ходатайство о рассмотрении дела без их участия.

Ранее Киевский райсуд Харькова признал Зайцеву и Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил им 10 лет лишения свободы. Виновники аварии с шестью погибшими не согласились с приговорами. Этот приговор подтвердил и Харьковской апелляционный суд. Осужденные уже отбывают наказание, но подали жалобы в Верховный суд.

Адвокаты Зайцевой и Дронова настаивали на отмене и назначении нового рассмотрения дела. На этапе кассационного рассмотрения они не видели в своих действиях состава преступления и требовали пересмотреть приговор, назначить новое заседание. Адвокаты Дронова отмечали, что суд не провел полноценного расследования и не признал степень участия каждого из участников аварии.

Пока оба осужденных не возместили потерпевшим ни копейки материальной и моральной компенсации.

18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись Lexus под управлением Елены Зайцевой и Volkswagen Геннадия Дронова. В результате ДТП Lexus отбросило на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. На месте погибли пять человек, еще одна женщина умерла в больнице, пострадали еще шесть человек.

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