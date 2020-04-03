Справа Зайцевої і Дронова: Верховний суд залишив вирок без змін, фігуранти сидітимуть за ґратами 10 років, фото — Суспільне

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Справа про ДТП на Сумській у Харкові отримала черговий вирок. Цього разу своє слово сказав Верховний суд.

Сьогодні він не задовільнив касаційні скарги раніше засуджених за скоєння моторшного ДТП у Харкові Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Вони продовжать відбувати 10-річне покарання у виправному центрі та колонії, повідомляється у трансляції із засідання суду, яке через карантин відбувалося у режимі відеотрансляції.

Вирок Київського райсуду міста Харкова залишити без зміни, — сказав головуючий суддя.

Нагадаємо, що Дронов просив призначити новий розгляд справи. Зайцевої та її адвокатів у залі не було, вони заздалегідь подали клопотання про розгляд справи без їхньої участі.

Раніше Київський райсуд Харкова визнав Зайцеву і Дронова винними в скоєнні смертельного ДТП і призначив їм 10 років позбавлення волі.

Винуватці аварії з шістьма загиблими не погодилися з вироками харківського суду. Вирок підтвердив і Харківській апеляційний суд. Засуджені вже відбувають покарання, але подали скарги до Верховного суду.

Адвокати Зайцевої і Дронова наполягали на скасуванні та призначенні нового розгляду справи. На етапі касаційного розгляду вони не вбачали у своїх діях складу злочину і вимагали переглянути вирок та призначити нове засідання. Адвокати Дронова зазначали, що суд не провів повноцінного розслідування і не визнав ступінь участі кожного з учасників аварії.

Наразі обидва засуджених не відшкодували потерпілим жодної копійки матеріальної і моральної компенсації.

18 жовтня 2017 року у центрі Харкова зіткнулися Lexus під керуванням Олени Зайцевої і Volkswagen Геннадія Дронова. У результаті ДТП Lexus відкинуло на пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. На місці загинули п’ятеро людей, ще одна жінка померла у лікарні, постраждали ще шестеро осіб.