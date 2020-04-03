Справа Зайцевої: Верховний суд почав розглядати касації засуджених за криваву ДТП у Харкові, фото — "ВГороде"

https://racurs.ua/ua/n136184-sprava-zaycevoyi-verhovnyy-sud-pochav-rozglyadaty-kasaciyi-zasudjenyh-za-kryvavu-dtp-u-harkovi.html

Ракурс

Справу Зайцевої і Дронова починає сьогодні розглядати Верховний суд. Касація щодо рішення про криваву ДТП на вулиці Сумській у Харкові буде розглянута у відеорежимі.

Винуватці аварії з шістьма загиблими, Олена Зайцева і Геннадій Дронов, не згодні з вироками харківського суду, який відправив їх до в’язниці на 10 років, тому просять скасувати їх.

На судовому засіданні 3 квітня присутні адвокати засуджених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, а також прокурор Офісу генпрокурора. Засідання відбувається у режимі відеоконференції з Верховним судом, без ЗМІ та осіб, які не є учасниками процесу. Обмеження обумовлені карантином.

Зайцеву і Дронова Київський райсуд Харкова засудив торік до 10 років в’язниці, вирок підтвердив і Харківській апеляційний суд. Засуджені вже відбувають покарання, але подали скарги до Верховного суду, повідомляє «Вгороде».

Зайцева наполягає на пом’якшенні вироку до п’яти років ув’язнення умовно, а Дронов — на скасуванні та призначенні нового розгляду справи.

Зайцева просить визнати її невинною і зняти з неї обов’язок виплатити матеріальну і моральну шкоду. Вона переконує у скарзі, що винна тільки у перевищенні швидкості, а зв’язку між цим та зіткненням автомобілів немає. Вона вважає, що не порушувала правила дорожнього руху, коли проїжджала перехрестя, оскільки Дронов повинен був її пропустити.

Дронов також просить суд повністю скасувати вирок і повернути справу до суду першої інстанції, щоб слухати знову. Він зазначає, що суд не провів повноцінного розслідування і не визнав ступінь участі кожного з учасників аварії. Адвокати Дронова написали, що суд не взяв до уваги середню швидкість автомобіля Зайцевої — понад 106 км/год.

Наразі обидва засуджених не відшкодували потерпілим жодної копійки матеріальної і моральної компенсації.

Після закінчення суду у Харкові екс-адвокат Дронова намагався покарати експертів, які не змогли обчислити швидкість Lexus Зайцевої і встановити межі перехрестя. Але це кримінальне провадження закрили.

Представник потерпілих Лариса Матвєєва ініціювала іншу справу проти експертів. У Харківському обласному бюро судово-медичних експертиз не змогли визначити чи знаходилася Зайцева під дією наркотичних речовин. У цьому провадженні слідство ще триває.

Інше провадження, яке розслідують у ДБР, стосується слідчого Ігоря Волкова і нарколога Олени Федірко, яка оглядала Зайцеву відразу після ДТП.

18 жовтня 2017 року у центрі Харкова зіткнулися Lexus під керуванням Олени Зайцевої і Volkswagen Геннадія Дронова. У результаті ДТП Lexus відкинуло на пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. На місці загинули п’ятеро людей, ще одна жінка померла у лікарні, постраждали ще шестеро осіб.