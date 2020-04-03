Дело Зайцевой: Верховный суд начал рассматривать кассации осужденных за кровавое ДТП в Харькове

Дело Зайцевой: Верховный суд начал рассматривать кассации осужденных за кровавую ДТП в Харькове, фото — "ВГороде"

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Дело Зайцевой и Дронова начинает сегодня рассматривать Верховный суд. Кассация на решение о кровавом ДТП на улице Сумской в ​​Харькове будет рассмотрена в видеорежиме.

Виновники аварии с шестью погибшими, Елена Зайцева и Геннадий Дронов, не согласны с приговорами харьковского суда, который отправил их в тюрьму на 10 лет, поэтому просят отменить их.

На судебном заседании 3 апреля присутствуют адвокаты осужденных Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, а также прокурор Офиса генпрокурора. Заседание проходит в режиме видеоконференции с Верховным судом, без СМИ и лиц, не являющихся участниками процесса. Ограничения обусловлены карантином.

Зайцеву и Дронова Киевский райсуд Харькова приговорил в прошлом году к 10 годам тюрьмы, приговор подтвердил и Харьковской апелляционный суд. Осужденные уже отбывают наказание, но подали жалобы в Верховный суд, сообщает «Вгороде».

Зайцева настаивает на смягчении приговора к пяти годам заключения условно, а Дронов — на отмене и назначении нового рассмотрения дела.

Зайцева просит признать ее невиновной и снять обязанность выплатить материальный и моральный ущерб. Она убеждает в жалобе, что виновата только в превышении скорости, а связи между этим фактом и столкновением автомобилей нет. Она считает, что не нарушала правила дорожного движения, когда проезжала перекресток, поскольку Дронов должен был ее пропустить.

Сегодня стало известно, что Зайцева и ее адвокат подали ходатайство о рассмотрении дела без их участия. Присутствует защитник Дронова, сам осужденный выйдет на видеосвязь из колонии.

По словам адвоката потерпевших Ларисы Матвеевой, позиция Зайцевой снова изменилась, сообщает «Суспильне».

Во время суда в первой инстанции она полностью соглашалась со своей виной. На этапе апелляции она сказала, что вина Дронова в ДТП — 70%, а 30% за ней. На этапе кассационного рассмотрения Зайцева вообще не видит в своих действиях состава преступления и требует закрыть уголовное производство.

Дронов также просит суд полностю отменить приговор и вернуть дело в суд первой инстанции, чтобы слушать снова. Он отмечает, что суд не провел полноценного расследования и не признал степень участия каждого из участников аварии. Адвокаты Дронова написали, что суд не принял во внимание среднюю скорость автомобиля Зайцевой — более 106 км/ч.

Пока оба осужденных не возместили потерпевшим ни копейки материальной и моральной компенсации.

После окончания суда в Харькове экс-адвокат Дронова пытался наказать экспертов, которые не смогли вычислить скорость Lexus Зайцевой и установить границы перекрестка. Но это уголовное производство закрыли.

Представитель потерпевших Лариса Матвеева инициировала другое дело против экспертов. В Харьковском областном бюро судебно-медицинских экспертиз не смогли определить находилась ли Зайцева под действием наркотических веществ. В этом производстве следствие еще продолжается.

Другое производство, которое расследуют в ГБР, касается следователя Игоря Волкова и нарколога Елены Федирко, которая осматривала Зайцеву сразу после ДТП.

18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись Lexus под управлением Зайцевой и Volkswagen Дронова. В результате ДТП Lexus отбросило на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. На месте погибли пять человек, еще одна женщина умерла в больнице, пострадали еще шесть человек.