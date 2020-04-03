Дело Зайцевой: Верховный суд начал рассматривать кассации осужденных за кровавое ДТП в Харькове

Дело Зайцевой: Верховный суд начал рассматривать кассации осужденных за кровавое ДТП в Харьковеhttps://racurs.ua/n136184-delo-zaycevoy-verhovnyy-sud-nachal-rassmatrivat-kassacii-osujdennyh-za-krovavoe-dtp-v-harkove.htmlРакурс
Дело Зайцевой и Дронова начинает сегодня рассматривать Верховный суд. Кассация на решение о кровавом ДТП на улице Сумской в Харькове будет рассмотрена в видеорежиме.
Виновники аварии с шестью погибшими, Елена Зайцева и Геннадий Дронов, не согласны с приговорами харьковского суда, который отправил их в тюрьму на 10 лет, поэтому просят отменить их.
На судебном заседании 3 апреля присутствуют адвокаты осужденных Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, а также прокурор Офиса генпрокурора. Заседание проходит в режиме видеоконференции с Верховным судом, без СМИ и лиц, не являющихся участниками процесса. Ограничения обусловлены карантином.
Зайцеву и Дронова Киевский райсуд Харькова приговорил в прошлом году к 10 годам тюрьмы, приговор подтвердил и Харьковской апелляционный суд. Осужденные уже отбывают наказание, но подали жалобы в Верховный суд, сообщает «Вгороде».
Зайцева настаивает на смягчении приговора к пяти годам заключения условно, а Дронов — на отмене и назначении нового рассмотрения дела.
Зайцева просит признать ее невиновной и снять обязанность выплатить материальный и моральный ущерб. Она убеждает в жалобе, что виновата только в превышении скорости, а связи между этим фактом и столкновением автомобилей нет. Она считает, что не нарушала правила дорожного движения, когда проезжала перекресток, поскольку Дронов должен был ее пропустить.
Пока оба осужденных не возместили потерпевшим ни копейки материальной и моральной компенсации.
После окончания суда в Харькове экс-адвокат Дронова пытался наказать экспертов, которые не смогли вычислить скорость Lexus Зайцевой и установить границы перекрестка. Но это уголовное производство закрыли.
Представитель потерпевших Лариса Матвеева инициировала другое дело против экспертов. В Харьковском областном бюро судебно-медицинских экспертиз не смогли определить находилась ли Зайцева под действием наркотических веществ. В этом производстве следствие еще продолжается.
Другое производство, которое расследуют в ГБР, касается следователя Игоря Волкова и нарколога Елены Федирко, которая осматривала Зайцеву сразу после ДТП.
18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись Lexus под управлением Зайцевой и Volkswagen Дронова. В результате ДТП Lexus отбросило на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. На месте погибли пять человек, еще одна женщина умерла в больнице, пострадали еще шесть человек.