Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Коронавирус в Украине: зарегистрировали 942 случая заражения, 16 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких

3 апр 2020, 10:35
999

Коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине заразились уже 942 человека. За сутки зафиксировали 138 новых случаев заражения.

В Украине по состоянию на 10.00 3 апреля зафиксировали 23 летальных случая. Смертность в Украине составляет 2,4%. Из общего числа больных госпитализированы 477 человек, включая 25 детей. Еще 19 пациентов выздоровели, а 16 человек находятся на искусственной вентиляции легких, у них тяжелое течение болезни. Кроме того, медики получили 570 сообщений о подозрении заражения. Всего с начала 2020 года поступили 4 тыс. 404 сообщения о подозрении на COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

За минувшие сутки больше всего случаев заражения зафиксировано в Закарпатской области — 23 случая, Черновицкой области — 28 случаев и в Киеве 20 случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 61 случай;
  • Волынская область — 10 случаев;
  • Днепропетровская область — 12 случаев;
  • Донецкая область — 8 случаев;
  • Житомирская область — 6 случаев;
  • Закарпатская область — 24 случая;
  • Запорожская область — 22 случая;
  • Ивано-Франковская область — 81 случай;
  • Кировоградская область — 15 случаев;
  • м. Киев — 180 случаев;
  • Киевская область — 70 случаев;
  • Львовская область — 13 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 20 случаев;
  • Полтавская область — 5 случаев;
  • Ровенская область — 25 случаев;
  • Сумская область — 30 случаев;
  • Тернопольская область — 114 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 4 случая;
  • Хмельницкая область — 7 случаев;
  • Черновицкая область — 171 случай;
  • Черкасская область — 55 случаев;
  • Черниговская область — 5 случаев.

Сейчас отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

В Минздраве добавили, что планируют привлекать частные лаборатории для проведения ПЦР-тестов: или использовать медицинское оборудование, или привлекать их работников и мобильные бригады. На днях в страну приедут еще 12 аппаратов для ПЦР-тестирования, которые распределят по городам и больницах.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украину скоро ждет пик заболеваемости коронавирусом.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что 88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Это и стало основной причиной смерти.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше