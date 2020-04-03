Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине заразились уже 942 человека. За сутки зафиксировали 138 новых случаев заражения.

В Украине по состоянию на 10.00 3 апреля зафиксировали 23 летальных случая. Смертность в Украине составляет 2,4%. Из общего числа больных госпитализированы 477 человек, включая 25 детей. Еще 19 пациентов выздоровели, а 16 человек находятся на искусственной вентиляции легких, у них тяжелое течение болезни. Кроме того, медики получили 570 сообщений о подозрении заражения. Всего с начала 2020 года поступили 4 тыс. 404 сообщения о подозрении на COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

За минувшие сутки больше всего случаев заражения зафиксировано в Закарпатской области — 23 случая, Черновицкой области — 28 случаев и в Киеве 20 случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 61 случай;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 12 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 6 случаев;

Закарпатская область — 24 случая;

Запорожская область — 22 случая;

Ивано-Франковская область — 81 случай;

Кировоградская область — 15 случаев;

м. Киев — 180 случаев;

Киевская область — 70 случаев;

Львовская область — 13 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 20 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 25 случаев;

Сумская область — 30 случаев;

Тернопольская область — 114 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 4 случая;

Хмельницкая область — 7 случаев;

Черновицкая область — 171 случай;

Черкасская область — 55 случаев;

Черниговская область — 5 случаев.

Сейчас отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

В Минздраве добавили, что планируют привлекать частные лаборатории для проведения ПЦР-тестов: или использовать медицинское оборудование, или привлекать их работников и мобильные бригады. На днях в страну приедут еще 12 аппаратов для ПЦР-тестирования, которые распределят по городам и больницах.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украину скоро ждет пик заболеваемости коронавирусом.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что 88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Это и стало основной причиной смерти.