Продажу гречки за границу правительство запретило до 1 июля, фото — "РБК-Украина"

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Продажу гречки за границу Кабинет министров временно запретил до 1 июля. Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Запрет на экспорт гречки является временным, его вводят, чтобы защитить внутренний рынок, сообщили в пресс-службе Кабмина.

В правительстве объяснили, что ранее границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан. В Кабинете министров уверяют, что ситуация на украинском рынке пока стабильна, а правительство держит диалог с производителями и торговыми сетями.

Решение о запрете вывоза гречки приняли 2 апреля на внеочередном заседании правительства. В частности, установлен нулевой объем квоты для гречихи.

Кроме того, в правительстве сообщили, что будут предлагать украинским аграриям увеличивать посевные площади под гречихой.

Ранее Кабмин установил ограничения относительно экспорта спирта из Украины. В госпредприятии «Укрспирт» сообщили о временном приостановлении экспорта спирта из Украины в связи с ростом спроса на это вещество со стороны медучреждений, которые используют медицинский спирт для борьбы с распространением коронавируса.