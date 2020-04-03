Продаж гречки за кордон уряд заборонив до 1 липня, фото — "РБК-Україна"

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Продаж гречки за кордон Кабінет міністрів тимчасово заборонив до 1 липня. Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Заборона на експорт гречки є тимчасовою, її запроваджують, щоб захистити внутрішній ринок, повідомили в прес-службі Кабміну.

В уряді пояснили, що раніше кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан. В Кабінеті міністрів запевняють, що ситуація на українському ринку поки стабільна, а уряд тримає діалог з виробниками і торговельними мережами.

Рішення про заборону вивезення гречки ухвалили 2 квітня на позачерговому засіданні уряду. Зокрема, встановлено нульовий обсяг квоти для гречки.

Крім того, в уряді повідомили, що пропонуватимуть українським аграрникам збільшувати посівні площі під гречкою.

Раніше Кабмін встановив обмеження щодо експорту спирту з України. В держпідприємстві «Укрспирт» повідомили про тимчасове призупинення експорту спирту з України у зв’язку зі зростанням попиту на цю речовину з боку медзакладів, котрі використовують медичний спирт для боротьби з поширенням коронавірусу.