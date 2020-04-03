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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

Коронавірус в Україні: зареєстровано 942 випадки зараження, 16 пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легень

3 кві 2020, 10:35
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Коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні заразилися вже 942 особи. За добу було зафіксовано 138 нових випадків зараження.

В Україні станом на 10.00 3 квітня зафіксували 23 летальних випадків. Смертність в Україні становить 2,4%. Ще 19 пацієнтів одужало, а 16 осіб перебувають на штучній вентиляції легень, у них тяжкий перебіг хвороби. Із загального числа хворих госпіталізовано 477 осіб, включаючи 25 дітей. Крім того, медики отримали 570 повідомлень про підозру зараження. Всього з початку 2020 року надійшло 4 тис. 404 повідомлення про підозру на COVID-19. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

За минулу добу найбільше випадків зараження зафіксували у Закарпатській області — 23 випадки, Чернівецькій області — 28 випадків та в Києві 20 випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 61 випадок;
  • Волинська область — 10 випадків;
  • Дніпропетровська область — 12 випадків;
  • Донецька область — 8 випадків;
  • Житомирська область — 6 випадків;
  • Закарпатська область — 24 випадки;
  • Запорізька область — 22 випадки;
  • Івано-Франківська область — 81 випадок;
  • Кіровоградська область — 15 випадків;
  • м. Київ — 180 випадків;
  • Київська область — 70 випадків;
  • Львівська область — 13 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 20 випадків;
  • Полтавська область — 5 випадків;
  • Рівненська область — 25 випадків;
  • Сумська область — 30 випадків;
  • Тернопільська область — 114 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 4 випадки;
  • Хмельницька область — 7 випадків;
  • Чернівецька область — 171 випадок;
  • Черкаська область — 55 випадків;
  • Чернігівська область — 5 випадків.

Наразі відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

У МОЗ додали, що планують залучати приватні лабораторії для проведення ПЛР-тестів: або використовувати їх медичне обладнання, або залучати їх працівників і мобільні бригади. Днями в країну приїдуть ще 12 апаратів для ПЛР-тестування, які розподілять по містах і лікарнях.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україну скоро чекає пік захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що 88% померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Це і стало основною причиною смерті.

Джерело: Ракурс


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