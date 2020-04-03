Коронавірус в Україні: зареєстровано 942 випадки зараження, 16 пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легеньhttps://racurs.ua/ua/n136183-koronavirus-v-ukrayini-zareiestrovano-942-vypadky-zarajennya-16-paciientiv-perebuvaut.htmlРакурс
Коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні заразилися вже 942 особи. За добу було зафіксовано 138 нових випадків зараження.
В Україні станом на 10.00 3 квітня зафіксували 23 летальних випадків. Смертність в Україні становить 2,4%. Ще 19 пацієнтів одужало, а 16 осіб перебувають на штучній вентиляції легень, у них тяжкий перебіг хвороби. Із загального числа хворих госпіталізовано 477 осіб, включаючи 25 дітей. Крім того, медики отримали 570 повідомлень про підозру зараження. Всього з початку 2020 року надійшло 4 тис. 404 повідомлення про підозру на COVID-19. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.
За минулу добу найбільше випадків зараження зафіксували у Закарпатській області — 23 випадки, Чернівецькій області — 28 випадків та в Києві 20 випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 61 випадок;
- Волинська область — 10 випадків;
- Дніпропетровська область — 12 випадків;
- Донецька область — 8 випадків;
- Житомирська область — 6 випадків;
- Закарпатська область — 24 випадки;
- Запорізька область — 22 випадки;
- Івано-Франківська область — 81 випадок;
- Кіровоградська область — 15 випадків;
- м. Київ — 180 випадків;
- Київська область — 70 випадків;
- Львівська область — 13 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 20 випадків;
- Полтавська область — 5 випадків;
- Рівненська область — 25 випадків;
- Сумська область — 30 випадків;
- Тернопільська область — 114 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 4 випадки;
- Хмельницька область — 7 випадків;
- Чернівецька область — 171 випадок;
- Черкаська область — 55 випадків;
- Чернігівська область — 5 випадків.
Наразі відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
У МОЗ додали, що планують залучати приватні лабораторії для проведення ПЛР-тестів: або використовувати їх медичне обладнання, або залучати їх працівників і мобільні бригади. Днями в країну приїдуть ще 12 апаратів для ПЛР-тестування, які розподілять по містах і лікарнях.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україну скоро чекає пік захворюваності на коронавірус.
Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що 88% померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Це і стало основною причиною смерті.