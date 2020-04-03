Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні заразилися вже 942 особи. За добу було зафіксовано 138 нових випадків зараження.

В Україні станом на 10.00 3 квітня зафіксували 23 летальних випадків. Смертність в Україні становить 2,4%. Ще 19 пацієнтів одужало, а 16 осіб перебувають на штучній вентиляції легень, у них тяжкий перебіг хвороби. Із загального числа хворих госпіталізовано 477 осіб, включаючи 25 дітей. Крім того, медики отримали 570 повідомлень про підозру зараження. Всього з початку 2020 року надійшло 4 тис. 404 повідомлення про підозру на COVID-19. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

За минулу добу найбільше випадків зараження зафіксували у Закарпатській області — 23 випадки, Чернівецькій області — 28 випадків та в Києві 20 випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 61 випадок;

Волинська область — 10 випадків;

Дніпропетровська область — 12 випадків;

Донецька область — 8 випадків;

Житомирська область — 6 випадків;

Закарпатська область — 24 випадки;

Запорізька область — 22 випадки;

Івано-Франківська область — 81 випадок;

Кіровоградська область — 15 випадків;

м. Київ — 180 випадків;

Київська область — 70 випадків;

Львівська область — 13 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 20 випадків;

Полтавська область — 5 випадків;

Рівненська область — 25 випадків;

Сумська область — 30 випадків;

Тернопільська область — 114 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 4 випадки;

Хмельницька область — 7 випадків;

Чернівецька область — 171 випадок;

Черкаська область — 55 випадків;

Чернігівська область — 5 випадків.

Наразі відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

У МОЗ додали, що планують залучати приватні лабораторії для проведення ПЛР-тестів: або використовувати їх медичне обладнання, або залучати їх працівників і мобільні бригади. Днями в країну приїдуть ще 12 апаратів для ПЛР-тестування, які розподілять по містах і лікарнях.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україну скоро чекає пік захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що 88% померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Це і стало основною причиною смерті.