Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Коронавірус в Україні підхопили майже дев’ять сотень осіб.

Станом на 22.00 2 квітня на території країни зафіксовано 897 випадків COVID-19. Кожен із цих випадків лабораторно підтверджений ПЛР-дослідженням. На жаль, хвороба забрала життя 22 осіб. Повністю одужали 19 осіб, вірус в їхньому організмі не виявило повторне лабораторне дослідження. Про це сьогодні повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що 88% померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Це і стало основною причиною смерті.

Також у МОЗ повідомили, що вже запроваджено єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Наголошується, що протокол призначений для всіх медиків, які лікують пацієнтів із коронавірусною хворобою. Протокол повинен встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з COVID-19 при середньотяжкому, тяжкому та критичному її перебігу.

Нагадаємо, сьогодні о 10.00 Центр громадського здоров’я МОЗ повідомляв, що було зафіксовано зараження 804 осіб. Ще вранці було зафіксовано 20 летальних випадків, а 13 людей одужали.