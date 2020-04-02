Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 3 квітня очікується тепла й без істотних опадів.

Морозна погода вночі змінюватиметься суттєвим потеплінням вдень. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть від 1° тепла до 4° морозу. Вдень очікується 11−16° тепла. Вітер завтра прогнозують південно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві завтра мешканців столиці та гостей міста порадує тепла та сонячна погода. Вночі синоптики прогнозують від 1° морозу до 1° тепла, а вдень повітря прогріється до 13−15° вище нуля. У Харкові у в п’ятницю теж погода буде теплою лише вдень — 14−16° тепла. Вночі буде доволі прохолодно 1−3° морозу.

У Львові 3 квітня теж буде тепло, ясне небо прикрашатимуть поодинокі хмари. Вночі в прогнозують 1−3° морозу, а вдень 12−14° вище нуля. У Карпатах теж без істотних опадів в останній робочий день тижня. Температурні показники будуть наступними: вночі від 1° морозу до 4° морозу, вдень — 12−15° вище нуля.

В Одесі найближчої доби сухо та сонячно. Денна температура повітря сягатиме 11−13° вище нуля, вночі від 1° морозу до 1° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 3 квітня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, в останній день березня Київ засипало снігом. Погодна аномалія видалася різким контрастом у порівнянні з теплою погодою, яка встановилася минулими вихідними.