Закон про Конституційний суд пропонує змінити депутат зі «Слуги народу»

Закон про КСУ хочуть змінити, фото: «Юридичний факт»

https://racurs.ua/ua/n136203-zakon-pro-konstytuciynyy-sud-proponuie-zminyty-deputat-zi-slugy-narodu.html

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Верховна Рада отримала законопроект «Про внесення змін до Закону України „Про Конституційний суд України“ щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного суду України».

Цей законопроект зареєстрований під номером 3300. Він сьогодні надійшов до парламенту й наразі перебуває на розгляді керівництва. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Текст законопроекту № 3300 наразі ще не опубліковано. Його автором вказана голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів народний депутат із фракції «Слуга народу» Галина Третьякова.

Нагадаємо, в березні Конституційний суд визнав судову реформу Володимира Зеленського, передбачену положеннями закону № 193-IX, частково неконституційною.