Звільнення від сплати оренди: текст закону про карантинні пільги змінили після підписання Зеленським

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Звільнення від сплати оренди для бізнесу на період карантину в Україні, передбачене ухваленою парламентом редакцією так званого коронавірусного закону № 3275 від 30 березня, після підписання документу президентом замінили тезою «може бути звільнений від плати».

Саме з таким зміненим текстом закон оприлюднили у газеті «Голос України» 2 квітня і він вже набув чинності.

Таким чином звільнення від орендної плати в умовах карантину в Україні стало не обов’язковим, за що проголосувала Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня, а лише можливим, що суттєво змінило норму щодо прав орендарів.

Спочатку влада говорила про те, що з моменту початку дії карантину і до його завершення орендар звільняється від плати за користування майном відповідно до ч. 6 ст. 762 ЦКУ. Водночас згодом юристи звернули увагу, що вже після ухвалення цю норму закону змінили. Так, текст п. 14 Перехідних положень до Цивільного кодексу, опублікований на сайті Верховної Ради, звучить наступним чином:

А в опублікованому у «Голосі України» тексті закону вже закралося «може»:

Водночас нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк зазначив, що застосування норми про звільнення від плати за користування майном не поставлено в залежність від форми власності. Тому, від плати за користування майном згідно ч. 6 ст. 762 Цивільного кодексу України будуть звільнені всі орендарі, які не можуть використовувати орендоване майно через карантин.

Важливо зауважити, що законодавець ввів не додаткову підставу для звільнення від плати за користування майном, а вказав, що впроваджені обмежувальні заходи на час карантину можуть свідчити про неможливість користування майном і, як наслідок, звільнення від сплати орендних платежів на підставі існуючих норм цивільного законодавства, — уточнив Железняк.

Нагадаємо, 2 квітня закон про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) підписав президент і в той же день його було оприлюднено у «Голосі України». Цим законом внесено зміни до великої кількості нормативних актів, зокрема, до Цивільного, Господарського, Податкового кодексів, КЗпП, процесуальних кодексів та інших.