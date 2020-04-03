Отмена арендной платы: текст закона о карантинных льготах изменили после подписания Зеленским

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Отмену арендной платы для бизнеса на период карантина в Украине, предусмотренную в принятой парламентом редакции так называемого коронавирусного закона № 3275 от 30 марта, после подписания документа президентом заменили тезисом «может быть освобожден от уплаты».

Именно такой откорректированный текст закона был обнародован в газете «Голос Украины» 2 апреля и уже вступил в силу.

Таким образом отмена арендной платы в условиях карантина в Украине стала не обязательной, за что проголосовала Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта, а только возможной, что существенно изменило норму о правах арендаторов.

Изначально власти говорили о том, что с момента начала действия карантина и до его завершения арендатор освобождается от платы за пользование имуществом в соответствии с ч. 6 ст. 762 ГКУ. В то же время юристы обратили внимание, что уже после принятия эту норму закона изменили. Так, текст п. 14 Переходных положений к Гражданскому кодексу, опубликованный на сайте Верховной Рады, звучит следующим образом:

А в опубликованном в «Голосе Украины» тексте закона уже есть слово «может»:

В то же время нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк отметил, что применение нормы об освобождении от платы за пользование имуществом не поставлено в зависимость от формы собственности. Поэтому, от платы за пользование имуществом согласно ч. 6 ст. 762 Гражданского кодекса Украины будут освобождены все арендаторы, которые не могут использовать арендованное имущество из-за карантина.

Важно подчеркнуть, что законодатель ввел не дополнительное основание для освобождения от платы за пользование имуществом, а указал, что внедренные ограничительные мероприятия на время карантина могут свидетельствовать о невозможности пользования имуществом и, как следствие, освобождение от уплаты арендных платежей на основании существующих норм гражданского законодательства, — уточнил Железняк.

Напомним, 2 апреля закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019) подписал президент и в тот же день он был обнародован в «Голосе Украины». Этим законом внесены изменения в большое количество нормативных актов, в частности, в Гражданский, Хозяйственный, Налоговый кодексы, КЗоТ, процессуальные кодексы и другие.