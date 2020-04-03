Коронавирус в ВСУ: двое военных инфицированы, почти 140 — на изоляции. Фото: Медицинские силы ВСУ

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Коронавирус SARS-CoV-2 добрался до военнослужащих Вооруженных сил Украины. По состоянию на утро 3 апреля, зафиксированы два случая инфицирования.

Еще 137 военных находятся на изоляции, поскольку могли подхватить коронавирус. В ближайшие трое суток для 62 человек из числа изолированных карантин уже завершится. Об этом сегодня отчиталось командование Медицинских сил ВСУ.

Известно, что коронавирус диагностировали у военного реаниматолога из Хмельницкой области. Женщина работает в военном госпитале. С конца мая она находилась на самоизоляции с диагнозом ОРВИ, но 1 апреля из-за ухудшения самочувствия ее госпитализировали. В больнице у нее обнаружили пневмонию, а ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом.

Также коронавирус подхватил один из военных Киевского гарнизона. Мужчина самоизолировался 23 марта после того, как оказалось, что он контактировал с другим больным, а 30 марта ему тоже поставили диагноз коронавирус. Сейчас он лечится дома под наблюдением медиков, поскольку у него нет тяжелых симптомов и осложнений.

На самоизоляцию отправлены и 12 человек, контактировавших с больными коронавирусом врачом и военным.

В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции по территории Украины Главный военный клинический госпиталь в Киеве 2 апреля провел тренировку личного состава и медицинского персонала, в ходе которой были отработаны действия по госпитализации условного пациента с подозрением на коронавирус в состоянии средней тяжести. Также участники тренировки учились правильной обработке дезинфицирующими средствами санитарного автомобиля и персонала, который занимался эвакуацией условно больного военного.

Тренировка проходила на базе отделения реанимации и интенсивной терапии, где имеются изоляционные боксы с необходимой аппаратурой, в том числе и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В то же время нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко заявил о неутешительной ситуации с готовностью ВСУ к противостоянию эпидемии коронавируса. Военным не хватает элементарных средств защиты, в частности, масок. Также нет достаточного количества тестов для диагностики заболевания.