Коронавірус у ЗСУ: двоє військових інфіковані, майже 140 — на ізоляції. Фото: Медичні сили ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n136194-koronavirus-u-zsu-dvoie-viyskovyh-infikovani-mayje-140-na-izolyaciyi-foto.html

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Коронавірус SARS-CoV-2 дістався до військовослужбовців Збройних сил України. Станом на ранок 3 квітня, зафіксовано два випадки інфікування.

Ще 137 військових перебувають на ізоляції, оскільки могли підхопити коронавірус. У найближчі три доби у 62 осіб із числа ізольованих карантин вже завершується. Про це сьогодні відзвітувало командування Медичних сил ЗСУ.

Відомо, що коронавірус діагностували у військового реаніматолога з Хмельниччини. Жінка працює у військовому госпіталі. З кінця травня вона перебувала на самоізоляції з діагнозом ГРВІ, але 1 квітня через погіршення самопочуття її госпіталізували. У лікарні в неї виявили пневмонію, а ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом.

Також коронавірус підхопив один із військових Київського гарнізону. Чоловік самоізолювався 23 березня після того, як виявилося, що він контактував з іншим хворим, а 30 березня йому теж було діагностовано коронавірус. Наразі він лікується вдома під наглядом медиків, оскільки не має важких симптомів і ускладнень.

На самоізоляцію відправлено й 12 осіб, які контактували з хворими на коронавірус лікарем і військовим.

У зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції територією України Головний військовий клінічний госпіталь у Києві 2 квітня провів тренування особового складу та медичного персоналу, під час яких було відпрацьовано дії з госпіталізації умовного пацієнта з підозрою на коронавірус у стані середньої тяжкості. Також учасники тренувань навчалися правильній обробці дезінфікувальними засобами санітарного автомобіля та персоналу, який займався евакуацією умовно хворого військового.

Тренування тривали на базі відділення реанімації та інтенсивної терапії, де наявні ізоляційні бокси з необхідною апаратурою, зокрема й апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Водночас нардеп від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко заявив про невтішну ситуацію з готовністю ЗСУ до протистояння епідемії коронавірусу. Військовим не вистачає елементарних засобів захисту, зокрема, масок. Також немає достатньої кількості тестів для діагностики захворювання.