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Ракурс
Карантин у світі: Google стежить і публікує звіти про переміщення людей у парках, магазинах і транспорті / Фото: flickr

Google почав публікувати звіти про переміщення користувачів під час карантину через коронавірус (ФОТО)

3 кві 2020, 12:55
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Карантин в Україні та інших країнах світу, запроваджений через пандемію коронавірусу, наклав низку обмежень на пересування людей. У зв’язку з цим, інтернет-гігант Google почав публікувати звіти про мобільність своїх користувачів, які демонструють зміни трафіку в магазинах, аптеках, парках, торгових і розважальних закладах, громадському транспорті та інших традиційних місцях скупчення людей.

Звіти Google створені на базі масиву даних про місцеперебування користувачів. Разом з тим, в прес-релізі американська компанія уточнила, що для звітів використовуються «агреговані, анонімні» дані від користувачів, які активували опцію геолокації. Такі звіти включають дані з 131 країни і доступні на веб-сайті компанії.

За допомогою отриманих даних, Google відображає «тенденції пересування людей», «збільшення або зменшення відсотка відвідувань» парків, магазинів, будинків і місць роботи.

Представники сфери охорони здоров’я говорили, що тип агрегованих анонімних даних, які ми використовуємо в таких продуктах, як Google Maps, може бути корисним для боротьби з COVID-19… Ці звіти про мобільність спільноти допоможуть сформувати уявлення про те, що змінилося після запровадження карантину… Google не буде розголошувати місце розташування, контакти або переміщення жодної людини, і вся оприлюднена інформація заснована на анонімних даних, — йдеться в заяві інтернет-гіганта.

Зауважимо, що після введення карантину через пандемію коронавірусу, у багатьох країнах трафік користувачів переважно знизився в громадських місцях, а також зріс відсоток користувачів, які залишаються вдома. Звіт Google про ситуацію з дотриманням карантину в Україні на поточний момент ще не представлений. «Ракурс» публікує дані зі звітів про мобільність у сусідніх країнах — Польщі, Білорусі, Молдові та Румунії. Звіт включає шість графіків трафіку користувачів у:

  1. торгових і розважальних закладах;

  2. продуктових магазинах і аптеках;

  3. парках;

  4. громадському транспорті;

  5. місцях роботи;

  6. власному житлі.

Карантин у світі: Google стежить і публікує звіти про переміщення людей у парках, магазинах і транспорті

Карантин у світі: Google стежить і публікує звіти про переміщення людей у парках, магазинах і транспорті

Карантин у світі: Google стежить і публікує звіти про переміщення людей у парках, магазинах і транспорті

Карантин у світі: Google стежить і публікує звіти про переміщення людей у парках, магазинах і транспорті

Джерело: Ракурс


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