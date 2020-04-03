Карантин у світі: Google стежить і публікує звіти про переміщення людей у парках, магазинах і транспорті / Фото: flickr

https://racurs.ua/ua/n136193-google-pochav-publikuvaty-zvity-pro-peremischennya-korystuvachiv-pid-chas-karantynu-cherez.html

Ракурс

Карантин в Україні та інших країнах світу, запроваджений через пандемію коронавірусу, наклав низку обмежень на пересування людей. У зв’язку з цим, інтернет-гігант Google почав публікувати звіти про мобільність своїх користувачів, які демонструють зміни трафіку в магазинах, аптеках, парках, торгових і розважальних закладах, громадському транспорті та інших традиційних місцях скупчення людей.

Звіти Google створені на базі масиву даних про місцеперебування користувачів. Разом з тим, в прес-релізі американська компанія уточнила, що для звітів використовуються «агреговані, анонімні» дані від користувачів, які активували опцію геолокації. Такі звіти включають дані з 131 країни і доступні на веб-сайті компанії.

За допомогою отриманих даних, Google відображає «тенденції пересування людей», «збільшення або зменшення відсотка відвідувань» парків, магазинів, будинків і місць роботи.

Представники сфери охорони здоров’я говорили, що тип агрегованих анонімних даних, які ми використовуємо в таких продуктах, як Google Maps, може бути корисним для боротьби з COVID-19… Ці звіти про мобільність спільноти допоможуть сформувати уявлення про те, що змінилося після запровадження карантину… Google не буде розголошувати місце розташування, контакти або переміщення жодної людини, і вся оприлюднена інформація заснована на анонімних даних, — йдеться в заяві інтернет-гіганта.

Зауважимо, що після введення карантину через пандемію коронавірусу, у багатьох країнах трафік користувачів переважно знизився в громадських місцях, а також зріс відсоток користувачів, які залишаються вдома. Звіт Google про ситуацію з дотриманням карантину в Україні на поточний момент ще не представлений. «Ракурс» публікує дані зі звітів про мобільність у сусідніх країнах — Польщі, Білорусі, Молдові та Румунії. Звіт включає шість графіків трафіку користувачів у: