Google випустив новий Doodle — про коронавірус і карантинhttps://racurs.ua/ua/n136186-google-vypustyv-novyy-doodle-pro-koronavirus-i-karantyn.htmlРакурс
Google (Гугл) 3 квітня випустив новий дудл (doodle), який стосується запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 у світі.
Інтернет-гігант розповів усе про новий коронавірус та дав низку важливих порад. Девіз дудла: Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus (Залишайся Вдома. Збережи Життя. Допоможи Подолати Коронавірус).
На сторінці про дудл можна дізнатися про коронавірусну інфекцію COVID-19, а також переглянути статистику інфікування, смертності та одужання по світу загалом та по кожній країні.
Крім того, Google повідомляє, що симптомами коронавірусу є: кашель, лихоманка, втома, важке дихання. Команда пошуковика радить користувачам залишатися вдома при слабких симптомах, але при сильних — звертатися до лікаря.
Також тут розмістили рекомендації для запобігання зараження:
- Регулярно мийте руки протягом 20 секунд з милом і водою, користуйтеся антисептиками.
- Коли кашляєте або чхаєте — прикривайте ніс і рот одноразовою серветкою або зігнутим ліктем.
- Уникайте тісного контакту (не менше за 1 метр) із хворими людьми.
- Залишайтеся вдома й ізолюйте себе від інших в будинку, якщо ви погано себе почуваєте.
Нагадаємо, впродовж доби жертвами COVID-19 у світі стали майже 6 тис. осіб, а інфікувалися хворобою вже понад мільйон осіб. Кількість жертв коронавірусу у всьому світі перевищила 53 тис. осіб.