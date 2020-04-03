Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Google випустив новий Doodle — про коронавірус і карантин. Скріншот: Google

Google випустив новий Doodle — про коронавірус і карантин

3 кві 2020, 11:19
999

Google (Гугл) 3 квітня випустив новий дудл (doodle), який стосується запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 у світі.

Інтернет-гігант розповів усе про новий коронавірус та дав низку важливих порад. Девіз дудла: Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus (Залишайся Вдома. Збережи Життя. Допоможи Подолати Коронавірус).

На сторінці про дудл можна дізнатися про коронавірусну інфекцію COVID-19, а також переглянути статистику інфікування, смертності та одужання по світу загалом та по кожній країні.

Крім того, Google повідомляє, що симптомами коронавірусу є: кашель, лихоманка, втома, важке дихання. Команда пошуковика радить користувачам залишатися вдома при слабких симптомах, але при сильних — звертатися до лікаря.

Також тут розмістили рекомендації для запобігання зараження:

  • Регулярно мийте руки протягом 20 секунд з милом і водою, користуйтеся антисептиками.
  • Коли кашляєте або чхаєте — прикривайте ніс і рот одноразовою серветкою або зігнутим ліктем.
  • Уникайте тісного контакту (не менше за 1 метр) із хворими людьми.
  • Залишайтеся вдома й ізолюйте себе від інших в будинку, якщо ви погано себе почуваєте.

Google випустив новий Doodle — про коронавірус і карантин. Скріншот: Google

Нагадаємо, впродовж доби жертвами COVID-19 у світі стали майже 6 тис. осіб, а інфікувалися хворобою вже понад мільйон осіб. Кількість жертв коронавірусу у всьому світі перевищила 53 тис. осіб.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше