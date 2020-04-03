Google випустив новий Doodle — про коронавірус і карантин. Скріншот: Google

https://racurs.ua/ua/n136186-google-vypustyv-novyy-doodle-pro-koronavirus-i-karantyn.html

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Google (Гугл) 3 квітня випустив новий дудл (doodle), який стосується запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 у світі.

Інтернет-гігант розповів усе про новий коронавірус та дав низку важливих порад. Девіз дудла: Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus (Залишайся Вдома. Збережи Життя. Допоможи Подолати Коронавірус).

На сторінці про дудл можна дізнатися про коронавірусну інфекцію COVID-19, а також переглянути статистику інфікування, смертності та одужання по світу загалом та по кожній країні.

Крім того, Google повідомляє, що симптомами коронавірусу є: кашель, лихоманка, втома, важке дихання. Команда пошуковика радить користувачам залишатися вдома при слабких симптомах, але при сильних — звертатися до лікаря.

Також тут розмістили рекомендації для запобігання зараження:

Регулярно мийте руки протягом 20 секунд з милом і водою, користуйтеся антисептиками.

Коли кашляєте або чхаєте — прикривайте ніс і рот одноразовою серветкою або зігнутим ліктем.

Уникайте тісного контакту (не менше за 1 метр) із хворими людьми.

Залишайтеся вдома й ізолюйте себе від інших в будинку, якщо ви погано себе почуваєте.

Нагадаємо, впродовж доби жертвами COVID-19 у світі стали майже 6 тис. осіб, а інфікувалися хворобою вже понад мільйон осіб. Кількість жертв коронавірусу у всьому світі перевищила 53 тис. осіб.