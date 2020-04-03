До регіонів України відправлять препарат «Плаквеніл»

https://racurs.ua/ua/n136185-koronavirus-v-ukrayini-do-regioniv-vidpravlyat-preparat-yakyy-vykorystovuut-dlya-likuvannya.html

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Медичний препарат «Плаквеніл», котрий застосовують для лікування важких і вкрай важких форм коронавірусної інфекції, сьогодні відправлять до регіонів України в кількості 2 тис. 250 упаковок.

Ще 750 упаковок залишаться в Києві для швидкого реагування. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє прес-служба Кабміну.

Степанов зазначив, що «Плаквеніл» містить діючу речовину гідроксихлорохін, яку застосовують при лікуванні від коронавірусу.

Гідроксихлорохін — це синтетичний препарат бактерицидної дії, який здатний порушувати процес реплікації ДНК у клітинах малярійних плазмодіїв. Він, зокрема, застосовується для лікування певних видів малярії, червоного вовчака, ревматоїдного артриту та фотодерматозів.

Наступного тижня ми отримаємо достатньо цих ліків, щоб потенційно лікувати до 20 тис. пацієнтів, — запевнив Степанов.

У прес-службі уряду наголошують, що наразі ліків від коронавірусу немає, хворим надається симптоматичне лікування. Тому громадянам не рекомендують купувати «Плаквеніл» без рецепту лікаря для самолікування.

Нагадаємо, в Україні вже офіційно зафіксовано 942 випадки зараження коронавірусом, 16 інфікованих осіб перебувають на штучній вентиляції легень.