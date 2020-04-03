Коронавирус в Украине: Минздрав отправит в регионы препарат, используемый для лечения тяжелых форм COVID-19

В регионы Украины отправят препарат «Плаквенил»

https://racurs.ua/n136185-koronavirus-v-ukraine-v-regiony-otpravyat-preparat-kotoryy-ispolzuut-dlya-lecheniya-tyajelyh.html

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Медицинский препарат «Плаквенил», который применяют для лечения тяжелых и крайне тяжелых форм коронавирусной инфекции, сегодня отправят в регионы Украины в количестве 2 тыс. 250 упаковок.

Еще 750 упаковок останутся в Киеве для быстрого реагирования. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба Кабмина.

Степанов отметил, что «Плаквенил» содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое применяют при лечении от коронавируса.

Гидроксихлорохин — это синтетический препарат бактерицидного действия, который способен нарушать процесс репликации ДНК в клетках малярийных плазмодиев. Он, в частности, применяется для лечения определенных видов малярии, красной волчанки, ревматоидного артрита и фотодерматозов.

На следующей неделе мы получим достаточно этих лекарств, чтобы потенциально лечить до 20 тыс. пациентов, — заверил Степанов.

В пресс-службе правительства подчеркивают, что сейчас лекарств от коронавируса не существует, больным оказывается симптоматическое лечение. Поэтому гражданам не рекомендуют покупать «Плаквенил» без рецепта врача для самолечения.

Напомним, в Украине уже официально зафиксированы 942 случая заражения коронавирусом, 16 инфицированных находятся на искусственной вентиляции легких.