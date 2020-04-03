Google выпустил новый Doodle — о коронавирусе и карантине. Скриншот: Google

https://racurs.ua/n136186-google-vypustil-novyy-doodle-o-koronaviruse-i-karantine.html

Ракурс

Google (Гугл) 3 апреля выпустил новый дудл (doodle), который касается предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Интернет-гигант рассказал все о новом коронавирусе и дал ряд важных советов. Девиз дудла: Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus (Оставайся Дома. Сохрани Жизнь. Помоги Преодолеть Коронавирус).

На странице о дудле можно узнать о коронавирусной инфекции COVID-19, а также просмотреть статистику инфицирования, смертности и выздоровления по миру в целом и по каждой стране.

Кроме того, Google сообщает, что симптомами коронавируса являются: кашель, лихорадка, усталость, тяжелое дыхание. Команда поисковика советует пользователям оставаться дома при слабых симптомах, но при сильных — обращаться к врачу.

Также здесь разместили рекомендации для предотвращения заражения:

Регулярно мойте руки в течение 20 секунд с мылом и водой, пользуйтесь антисептиками.

Когда кашляете или чихаете — прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем.

Избегайте тесного контакта (не менее 1 метр) с больными людьми.

Оставайтесь дома и изолируйте себя от других в доме, если вы плохо себя чувствуете.

Напомним, в течение суток жертвами COVID-19 в мире стали почти 6 тыс. человек, а заразились болезнью уже более миллиона человек. Количество жертв коронавируса во всем мире превысило 53 тыс. человек.