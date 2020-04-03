Карантин в мире: Google следит и публикует отчеты о перемещении людей в парках, магазинах и транспорте / Фото: flickr

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Ракурс

Карантин в Украине и других странах мира, введенный из-за пандемии коронавируса, наложил ряд ограничений на передвижение людей. В связи с этим, интернет-гигант Google начал публиковать отчеты о мобильности своих пользователей, которые демонстрируют изменения трафика в магазинах, аптеках, парках, торговых и развлекательных заведениях, общественном транспорте и других традиционных местах скопления людей.

Отчеты Google созданы на базе массива данных о местоположении пользователей. Вместе с тем, в пресс-релизе американская компания уточнила, что для отчетов используются «агрегированные, анонимные» данные от пользователей, которые активировали опцию определения своего местоположения. Такие отчеты включают данные из 131 страны и доступны на веб-сайте компании.

С помощью полученных данных, Google отображает «тенденции передвижения людей», «увеличение или уменьшение процента посещений» в парках, магазинах, домах и местах работы.

Представители сферы здравоохранения говорили, что тот же тип агрегированных анонимных данных, которые мы используем в таких продуктах, как Google Maps, может быть полезным для борьбы с COVID-19… Эти отчеты о мобильности сообщества помогут сформировать представление о том, что изменилось после введения карантина… Google не будет разглашать местоположение, контакты или перемещения какого-либо одного человека, и вся публикуемая информация основана на анонимных данных, — говорится в заявлении интернет-гиганта.

Отметим, что после введения карантина из-за пандемии коронавируса, во многих странах трафик пользователей преимущественно снизился в общественных местах, а также вырос процент пользователей, остающихся дома. Отчет Google о ситуации с соблюдением карантина в Украине на текущий момент еще не представлен. «Ракурс» публикует данные из отчетов о мобильности в соседних странах — Польши, Беларуси, Молдовы и Румынии. Отчет включает шесть графиков трафика пользователей в: